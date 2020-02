SMHI varnar för storm i Västra Götaland, Halland, Skåne, Öland och Gotland. Även resten av de södra delarna av landet och Stockholmsområdet kommer att få känna på mycket hårda vindar.

Ovädret hör till samma rejäla lågtryck som den europeiska stormen Ciara. Här har dock stormen ännu inte fått något namn, om den kommer att heta något beror enligt SMHI på om myndighetens danska motsvarighet bestämmer sig för att ge den ett namn.

Storm och regn

Vid 13.30-tiden blåste det riktigt hårt i Göteborgsområdet, men stormen hade då ännu inte riktigt nått fram, utan befann sig ute till havs. Under tidig eftermiddag beräknades den nå Västra Götaland med full kraft. Lite senare dundrar stormvinden in över Skåne, och piskar under sena kvällen och natten även Öland och Gotland.

SMHI varnar även för kraftigt regn i Västra Götaland, men hela landet kommer att få nederbörd. Vid 13.30-tiden hade regnet börjat falla i de västra och mellersta delarna av landet.

– Störst regnmängder kommer i Västra Götaland. Upp över Svealand kommer det att regna, men i ett stråk över Värmland och in över Siljan så övergår det till snö.

Klass 1-varningar

Hela södra Sverige får både kraftig blåst och regn. Ända upp till gränsen mot Östergötland varnar SMHI för mycket hårda vindar, liksom i Stockholmsområdet, dock inte längs Roslagskusten. Runt alla kuster kommer det också att blåsa kraftigt, i hela Östersjön, Bottenhavet och Bottniska viken ligger klass 1-varningar för hårda kulingvindar.

Sportlovsfirarna i fjällen får möta ett riktigt busväder. I fjälltrakterna från Dalafjällen och uppåt varnas för mycket hårda vindar, och dessutom kommer det att falla tung, blöt snö.

– Stormen kommer att börja avta västerifrån under kvällen.

Högt och lågt vattenstånd

Stormen påverkar också vattenståndet. SMHI har utfärdat varningar för högt vattenstånd från södra Bottenhavet ända upp i Bottenviken. Enligt SMHI:s oceanograf, Josefina Algotsson, pressar vinden upp vattnet så att det stiger rejält i norr. I södra Östersjön och Bälten blir det tvärtom, där sjunker vattenståndet, och SMHI varnar för lågt vattenstånd.

Temperaturerna kommer att vara milda, eftersom det är mild Atlantluft som kommer in med väldig kraft.

– I de södra delarna blir det mellan två och fem plusgrader, och mellan noll och fem minusgrader i de nordligaste delarna, säger Marie Staerk.

Trafikverket har redan i förväg ställt in tågtrafiken på en rad sträckor som inte är säkrade för fallande träd.

– Trafiken på stambanorna ska gå som planerat, säger Thomas Johansson, presskommunikatör på Trafikverket.

Det finns också beredskap för att stänga de stora broarna för vägtrafik, berättar han. Exempelvis hålls extra koll på läget för Öresundsbron, Uddevallabron, Älvsborgsbron och Ölandsbron.

– Där är inget beslutat ännu. Men det är inte heller ovanligt att tågtrafiken över Öresundsbron stoppas vid hårt väder, säger Thomas Johansson.

Öresundsbron kan stänga

På Öresundsbron har det börjat blåsa upp vid lunchtid, men ännu är bron öppen, berättar Martin Döjer, trafikledare på Öresundsbron.

– Det finns viss risk för att vi måste stänga, enligt prognosen kan det bli någon gång vid klockan 14 till 16 i dag, och då kommer bron att vara avstängd till cirka midnatt.

Den som måste åka över bron gör klokt i att snabba sig på, konstaterar han. När vindarna tilltar och medelvinden ligger över 25 meter per sekund så måste bron stängas av säkerhetsskäl, enligt Martin Döjer.

Johanna Cederblad/TT

