Under lördagsmorgonens Nyhetsmorgon var det Nils-Erik Landströms tur att skrapa Triss i tv-rutan. Efter skrapandet stod det klart. Han hade blivit 250 000 kronor rikare.

– En kvarts miljon är ju mycket mer än de hundra tusen man var garanterad. Nu kan man kosta på sig lite extra i livet och som sagt krydda pensionen, säger Nils-Erik Landström i Svenska Spels pressmeddelande.

Bodaforsbon fick frågan om vad han skulle använda vinsten till.

– Nu kanske det blir en nyare bil, det behövs. Men annars ska pengarna användas till lite smått och gott.

Trisslotten som tog Nils-Erik Landström till tv-rutan och en kvartsmiljon köpte han i Servicebutiken i Bodafors.

– Vinstlotten köpte jag när det var dags att lämna in Stryktipset och Lotto. Jag brukar köpa en Trisslott när det är dags lämna in de övriga spelen. Det här var sista lotten på ”tvättlinan” i butiken och tänk att just den ledde hit till TV4.