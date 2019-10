NIF plockar in elitserieförstärkning: "En offensiv kraft"

Nässjö IF har redan Philip Lindqvist till låns via ett samarbetsavtal med Vetlanda BK.

Nu får NIF in ytterligare förstärkning från elitserien.

– Det är en offensiv kraft, säger Patrik "PG" Gustafsson Thulin och ser fram emot helgens slutspel i Supercupen.