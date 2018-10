I lördags arrangerade Region Jönköpings län deltävlingen i Tranås och då vann gänget med dans till låten ”Youth” som artisten Daughter sjunger.

Elin Björkman berättar att de har inspirerats av hennes text tillsammans med en dikt som de hittade på nätet.

– Vi vill förmedla ett budskap om vad många ungdomar går igenom i form av stress, ångest och tankar kring självmord, förklarar Elin Björkman.

– Vi har helt enkelt tolkat Daughters text.

I juryns motivering framhölls de unga kvinnornas förmåga att förmedla känslor genom dansen.

Kunskap om dans

Tävlingen avgörs mellan unga dansare i åldrarna femton till 21 år. Syftet är att uppmuntra till eget dansskapande. Man vill också visa den kreativitet som finns bland dansutövande ungdomar. Många gånger med stor kompetens och stort kunnande.

Riksfinalen avgörs den 3 november på Riksteatern i Hallunda, Stockholm.

Det är bara några veckor kvar till dess.

Hur känns det?

– Vi övar på med vårt bidrag vi hade i Tranås, svarar Elin.

Elin Björkman säger att under tävlingshelgen i Stockholm bjuds deltagarna på workshops i dans och koreografi.

Gruppen Illusion bildades inför tävlingen. Men Hanna Elofsson, Elin Björkman, Tilda Brage-Hafström och Jaycel Vi Aruta känner varandra betydligt längre än så.

– Vi träffades i en av dansgrupperna på Kulturskolan i Nässjö och har tränat några år tillsammans.

Helgens vinnarbidrag är en idé som Elin står bakom.

– Det är också jag som har gjort det mesta av koreografin. Jag tycker det är jätteroligt, säger hon.

Elin studerar på Estet- och dansprogrammet vid Per Brahegymnasiet i Jönköping.

Deltävlingen som hölls i Tranås hade sex bidrag. Hur många de möter i riksfinalen vet hon inte.

Dikten som inspirerade kvinnorna är följande; We are all in the same game. Just on different levels. Dealing with the same how. Just different devils.