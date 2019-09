Anfallaren Philip Lindqvist har redan spelat för Nässjö IF under flera säsonger. Nu står det klart att det blir ytterligare en eftersom Vetlanda BK och Nässjö IF kommit överens om att han ska spela i allsvenskan på lån.

Därmed finns Philip Lindqvist med i Nässjö IF när de inleder träningsmatchandet på bortaplan mot Lidköping i helgen.