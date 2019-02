Sportlovet kan fyllas med många roliga aktiviteter, mycket är antingen gratis eller kräver bara en mindre slant.

Först och främst är förstås Asbybacken öppen varje dag under vecka 7, med extra kvällsöppet 18–21 på både tisdag och torsdag.

Aktiv tisdag

På tisdag händer flera andra saker.

Med start på förmiddagen bjuder Norra Vi sportfiskeklubb in till pimpelfiske och korvgrillning ledd av bland andra Jörgen Isacsson. Exakt plats meddelas vid anmälan som ska ske till honom senast på måndag, telefonnumret finns i programbladet.

I Rydsnäs ordnar Rydsnäs IF skridskodisco på bandyplan tidig tisdagskväll, om bara vädret är bra och isen håller.

Parallellt ordnar Ydre ridklubbs ungdomssektion häng i klubbrummet med filmkväll i två omgångar, först för tjejer och killar från fem år till årskurs tre, sedan för dem i åldrarna upp till årskurs sex.

Skytte på onsdag

På onsdag morgon arrangerar Ydre jaktvårdskrets prova på-skytte för alla åldrar med hagelvapen 22a och luftgevär på skjutbanan vid Mossen, Graby. Korvgrillning blir det också och inget kostar det. Men hörselskydd behövs.

På onsdag förmiddag är det också författarbesök och workshop runt boken ”Handbok för superhjältar” på kommunbiblioteket i Österbymo.

Pyssel i stallet

På torsdag förmiddag är det sedan öppet stall hos Ydre ridklubb. Stallpyssel varvas med häng i klubbrummet med sällskapsspel. Varma och oömma kläder samt matsäck är bra att ha med på den aktiviteten.

Slutligen, alla dagar och under kommunbibliotekets ordinarie öppettider i Österbymo pågår läsbingo – sportlov. Alla kan hämta en bingobricka på biblioteket, läsa under lovet och när brickan lämnas in väntar en överraskning.