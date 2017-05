Elit Vetlanda har inlett säsongen med hemmamatch mot Indianerna, två tuffa bortamatcher mot Masarna och Rospiggarna och nu hemmamatch mot Piraterna.

Hade Vetlanda stått på en seger nu hade det varit ett rejält under betyg.

Hade det varit en tvåa i segerkolumnen hade allt varit precis som det ska.

Men nu står det en trea där. Och även om marginalerna är små så säger det faktiskt en hel del om det lag som Elit Vetlanda ställt på banan den här säsongen.

Ändå är det inte de tre segrarna som är det första jag kommer att tänka på när jag i mitt huvud börjar formulera texten till guldlöpsedlar framåt höstkanten.

Det jag sett i de två senaste matcherna är den där klassiska Vetlanda-andan. Ni vet den där speciella känslan som infann sig i depån när Elit Vetlanda var laget att slå i elitserien.

När någon (Martin Vaculik i det senaste fallet) inte kommer upp i nivå kliver någon annan alltid fram och oavsett vem det är som plockat poäng på banan ser alla lika glada ut när det är dags att åka på bilflak och lukta på blommor efter heat 15.

Kollektivet framför allt annat i en sport som egentligen är så individuell. Ja, det är nog faktiskt så man lyckas. Och jag vågar säga att den man som har störst roll i Vetlanda-andan i depån är lagkaptenen Jaroslaw Hampel.

Jag vete katten hur han gör det, för han är knappast den skämtsamma typen. Men på något sätt sprider han ett lugn och en bra känsla där bland alla individualister. Dessutom går han ut på Vetlandas bana och sopar mattan med de flesta.

Kollar man på ett lagbygge som går åt motsatt håll och som, åtminstone hittills, visat sig vara fel kan man titta på Motalalaget Piraterna. Det är så framtungt att bakdäcken spinner i luften och när det drivande däcket inte får minsta fäste blir det förstås pannkaka av alltihop.

Vetlanda byggde lag på det sättet och var riktigt framgångsrika med det en gång i tiden. Skillnaden nu mot då är att man fick toppa vid sex poängs underläge – när reglerna för tillåten toppning säger torsk med minst åtta poäng är det givetvis svårt att använda sina stjärnor för att ta sig ikapp i matcher.

Elit Vetlanda bör nämnas som en guldkandidat 2017. Jag säger inte att de är främsta guldkandidaten, men utan tvekan en av dem. Med tre och en halv omgång körd (två matcher regnade bort i fjärde omgången) tycker jag att en del börjar utkristalliseras.

Piraterna och Rospiggarna känns inte alls så farliga längre som man såg dem inför säsongen.

Smederna och Indianerna kommer bjuda på fler skrällar men knappast vara med i något race om medaljerna.

Dackarna lär bli farliga i en guldstrid även om Fredrik Lindgrens skada faktiskt är oroande. En del rapporter jag nåtts av säger att det är en skada som liknar den Tomas H Jonasson ådrog sig under sin GP-säsong. I så fall kommer den hämma Lindgren under hela säsongen, vilket vore oerhört tråkigt både för Dackarna och för Sveriges hopp i GP-serien, såväl som i lag-VM senare under säsongen.

Lejonen är ett slags mysterium. Jag vet inte hur de gör det. Men de gör det bra.

Mitt tips, som säkerligen kommer hinna ändra sig ett par gånger under säsongen, är ändå att Vetlanda, Dackarna, Lejonen och Masarna gör upp om guldet 2017.