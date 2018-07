Åtal mot mannen skulle ha väckts under tisdagen denna vecka, men redan under måndagen hade åklagaren lämnat in en begäran om förlängd åtalstid. Eksjö tingsrätt beslutade då att den misstänkte mannen ska vara kvar i häktet i väntan på att polisutredningen blir klar, dock längst till mitten av juli.

Det var i början av april i år som en man i 35-årsåldern avled till följd av skadorna han fick i samband med ett grövre brott. Trots en akut operation kunde mannens liv inte räddas.

Den nu mordmisstänkte mannen, som är i 25-årsåldern, frihetsberövades kort därefter på sannoliak skäl misstänkt för mord och mordförsök på en annan person. Han har suttit anhållen och häktad sedan dess. Måndagens beslut innebär att åtal nu ska vara väckt senaste den 17 juli.