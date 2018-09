Det var många som fick inviga isskrapan i morse. Över nästan hela Jönköpings län noterades en eller ett par minusgrader. Axamo flygplats utanför Jönköping registrerade en temperatur på minus 3,2 grader vid 05-tiden.

Allra kallas var det i Hagshult mellan Vaggeryd och Värnamo. Där registrerades en temperatur på minus 4,4 grader, vilket var kyligast i hela Götaland. Det var för andra dagen i rad som Hagshult var kallast i länet. Under måndagen uppmättes en temperatur på en plusgrad.

Under onsdagen ser temperaturerna ut att öka något igen. Då väntas det bli plusgrader under natten och morgonen. Under natten mot onsdag närmar sig dock ett lågtryck norra Skandinavien. Detta kommer ge blåsigt väder i stora delar av Sverige under tisdagsnatten och onsdagen.