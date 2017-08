Det var i början av augusti som MIAH - eller Maria Hjelmqvist som hon heter - gick vidare från länsfinalen av P4 Nästa. Nu väntar den stora riksfinalen i helgen.

— Det känns jätteroligt och spännande. Jag är taggad, det kommer att bli en härlig upplevelse, säger Maria Hjelmqvist om helgens tävling.

Vad tror du att du har för chanser att ta hem slutsegern?

— Det vågar jag inte ens tänka på. Jag har lyssnat på de andra finalisterna och det är jättebra låtar. Skulle jag vinna vore det en dröm, men det vågar jag inte tro.

Låten som tog Maria till final är "That's when we all come falling down" som hon beskriver som en poppig låt som går mot gospelhållet. Just att det går åt gospelhållet uppskattar Maria som själv har varit verksam med gospelkörer tidigare. Men själva budskapet har mer med Marias yrkesroll som SFI-lärare att göra.

— Texten handlar egentligen om flyktingkatastrofen i Syrien. Jag möter så mycket människor som har fått lämna allt och har hemska historier att berätta. Det är så frustrerande att det finns så många som är emot att hjälpa dessa människor. Det kunde ha varit du och jag som hade tvingats lämna allt. Vi måste hjälpas åt, vi har en värld som blöder. Vi måste hjälpas åt istället för att låta rädslor och fördomar ta över.

Förra årets vinnare - Noomi från Huskvarna - hade en låt skriven av Magnus Hydén och Mikael Kullén. Den sistnämnde ligger även bakom Marias bidrag, den här gången är dock låtskrivarpartnern Erik Anjou.

— Mikael är gift med en barndomsvän till mig och har varit på mig om att spela in sedan länge, men det är först nu som jag har varit peppad på det mentalt.

Det är dock inte enda likheten med förra årets vinnare Noomi Thorstensson. Både hon och Maria är faktiskt bägge uppvuxna i Malmbäck.

— Visst är det häftigt! Det är helt galet egentligen, det bor väl kanske 1100 i Malmbäck och det är inte bara vi utan hur många bra sångare och musiker som helst där. Vi har växt upp tillsammans och sjungit ihop i körer som mindre även om Noomi är fyra år yngre.

På lördag avgörs P4 Nästa. Då återstår det att se om MIAH tar hem titeln tillbaka till Jönköpings län igen. Men redan nu är det klart att det kommer mer musik från sångerskan.

— Vi har spelat in en ny låt som ska släppas inom en snar framtid, sedan har vi fler låtar på gång som vi vill släppa. Det gäller att smida medan järnet är varmt oavsett hur det går. Drömmen är att kunna spela in ännu mer och även komma ut och spela en del.