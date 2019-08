Efter en stark öppning på Europacuptävlingen i Mölndal såg David Lingmerth ut att vara bra med inför fortsättningen av tävlingsveckan. Två under par på torsdagen var en fin start på tävlingen samtidigt som spelet lovade mer.

– Jag spelade bra och två under par var med mersmak. Jag hoppas jag kan bygga vidare på två under och förbättra det under helgen, sa Lingmerth till SVT.se efteråt.

Fredagens runda gick dock inte alls som Tranåsgolfaren hade tänkt sig. Lingmerth noterades för fem bogeys totalt och ligger istället ett slag över par efter sina två rundor.

Det innebär att han ligger illa till för fortsatt spel under helgen. I skrivande stund – men fortfarande med många spelare kvar ute på banan – ligger Lingmerth på fel sida av den förväntade cutten.

Fotnot: Texten uppdateras under kvällen.