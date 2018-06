Det verkar inte finnas några gränser för det svenska landslagets succé under bowling EM i Bryssel. Efter att ha spelat hem en rad guld, silver och brons tidigare under mästerskapet slog det svenska gänget till igen under fredagens 5–mannaspel.

Återigen med en medalj av den ädlaste valören.

Sverige slutade trea i kvalet men växlade upp och visade mästarklass under slutspelet. I det svenska laget ingick Nässjötjejen Ida Andersson som hade flera anledningar att jubla under fredagen.

Kvalet i 5-manna satte även punkt för All Events där danskan Mai Ginge Jensen höll undan och tog guldet före Nina Flack och Ida Andersson.

Detta betyder att Sverige vunnit elva medaljer i mästerskapet – vilket är ett nytt rekord.

Bowling–EM avslutas under helgen med Masters.