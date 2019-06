I halvtid ledde Vederslöv Dänningelanda matchen på hemmaplan i division 5 Småland sydvästra i fotboll mot Stockaryd/Rörviks IF med 1–0, efter mål av Oskar Månsson. Men i andra halvlek jobbade sig Stockaryd/Rörviks IF in i matchen, och kvitterade genom Martin Andersson. Matchen slutade 1–1.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Stockaryd/Rörviks IF.

Det här betyder att Vederslöv Dänningelanda är kvar på femte plats, och Stockaryd/Rörviks IF stannar på sjunde plats, i tabellen.