Många vill stödja GBK efter brand i klubbstuga

En insamling har dragits igång efter den tragiska branden i förra veckan när 90-årsjubilerande Gripenbergs BK:s klubbstuga blev totalförstörd.

Pengar har strömmat in och stödet från bidragsgivare har varit enormt stort. Under måndagen hade fotbollsföreningen fått in över 40 000 kronor.