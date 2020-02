Ekonomiskt styrs EU via sjuåriga långtidsbudgetar som sätter upp ramarna kring hur mycket som v..

Fakta: EU:s långtidsbudget

Ekonomiskt styrs EU via sjuåriga långtidsbudgetar som sätter upp ramarna kring hur mycket som varje år ska läggas på olika arbetsområden. Budgeten föreslås av EU-kommissionen men förhandlas sedan fram av medlemsländerna, varpå den i slutändan även måste godkännas av EU-parlamentet.

De största utgiftsposterna är regionalpolitiken och jordbruket som får vardera ungefär en tredjedel av EU-pengarna.

Hur mycket varje land ska betala in till budgeten avgörs bland annat av folkmängd och ekonomisk styrka. Vissa delar är även rent automatiska som procent av de tullar som medlemsländerna tar in för EU:s räkning.

Nuvarande långtidsbudget gäller för åren 2014–20. Nästa är för 2021–27. Ju senare medlemsländerna kan komma överens om budgeten, ju svårare blir det att hinna med alla förändringar i tid. I värsta fall riskeras ett nödläge där man månad för månad får kopiera en tolftedel av den senaste årsbudgeten.

Här är huvudfalangerna i EU:s budgetkamp:

* Sparsamma fyran: Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike vill ha en budget kring motsvarande 1 procent av EU-ländernas samlade bruttonationalinkomst, BNI, och bibehållna rabatter på medlemsavgiften.

* Ambitionens vänner (tidigare kända som Sammanhållningens vänner): Spanien, Portugal, Italien, Malta, Cypern, Grekland, Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien och Slovenien. Har gärna en hög budget, med stora anslag till regional utjämning.

* Ordförandeklubben: Kroatien är EU:s ordförandeland under våren 2020 och försöker hålla sig neutralt. Tillhör annars egentligen "de ambitiösa". Finland var ordförandeland hösten 2019 och har svårt att röra sig från det kompromissförslag man då lade fram. Tillhör annars mer "de sparsamma" – även om man är emot rabattsystemet (som man själv inte har fördel av).

* Välbärgade i väst: Luxemburg, Belgien och Irland har inget emot en stor EU-budget, men är mer neutrala när det gäller regionalpengarna.

* Storpotäterna: Tyskland och Frankrike står på egen hand för nästan hälften av EU-budgeten – och är traditionellt de två länder som behöver enas för att en uppgörelse ska nås. Tyskland är mer sparsamt och har en rejäl rabatt. Frankrike är mer satsningsinriktat och slåss av hävd för ett stort jordbruksstöd.

Så här ser EU-kommissionens ursprungsförslag till ny långtidsbudget för år 2021–27 ut – i jämförelse med det senaste kompromissförslaget från EU:s permanente rådsordförande Charles Michel och de förhoppningar om en rejäl budget som EU-parlamentet vill ha.

BudgetkapitelKommissionsförslagMichels förslagEU-parlamentets förslagInre marknad, innovation och digital ekonomi166149216Sammanhållning och värden392380457Naturresurser och miljö337354405Migration och gränsförvaltning312232Säkerhet och försvar241425Grannländer och omvärlden109102113Europeisk offentlig förvaltning767376Totalt1 1351 0951 324i procent av BNI1,111,071,30

Alla summor är i miljarder euro. Budgetkapitlet sammanhållning och värden är i huvudsak olika former av regionalstöd. Under naturresurser och miljö ligger all jordbrukspolitik.

Källa: EU-parlamentet