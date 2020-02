Mannen anhölls redan i måndags efter att Nationellt forensiskt centrum i Linköping fått en träff på honom bland de spår som sänts dit från Systembolagets lager efter inbrottet i nyårshelgen.

Sprit och champagne till ett värde av 180 000 kronor stals vid tillfället, sedan en person eller flera gjort hål i väggen till lagret från ett garage vägg i vägg.

Den misstänkte är känd av polisen sedan tidigare för liknande brottslighet och fanns därmed i polisens register.

Sannolika skäl

Eksjö tingsrätt beslutade under torsdag eftermiddag att mannen skulle häktas. Tingsrätten delade åklagaren Klas Lööfs bedömning att mannen är på sannolika skäl misstänkt för stöld från Systembolaget vid två tillfällen.

I häktningsbeslutet anges att stölderna skett nätterna efter varandra. Den första stölden uppges ha skett någon gång mellan 02.00 och 05.30 den 1 januari medan den andra stölden ska ha ägt rum i tidsspannet mellan 02.00 och 02.30 den 2 januari.

Detta skiljer sig från polisens uppgifter under onsdagen då det hette att de numera arbetade mer utifrån hypotesen att inbrottet troligen skett vid två tillfällen under samma natt, det vill säga under natten till den 1 januari.

Tingsrätten motiverar häktningsbeslutet med att det finns risk att mannen undanröjer bevis, försvårar utredningen på annat sätt eller fortsätter göra brott om han inte hålls frihetsberövad.

Åtal mot mot mannen ska väckas senast den 20 februari, om han inte i stället omhäktas alternativt friges.