Det aktuella brottet, som mannen åtalats för, ska ha begåtts på Österlånggatan i Eksjö under förra årets stadsfest. Enligt åklagaren ska mannen ha ofredat kvinnan på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes integritet. Ofredandet ska ha bestått i att mannen greppade tag om kvinnans rumpa.

Mannen begick brottet med uppsåt, menar åklagaren. Men i polisförhör förnekar den misstänkte mannen själv att han gjort sig skyldig till brott.

Vid den kommande rättegången i Eksjö tingsrätt kommer både kvinnan och den misstänkte mannen att förhöras på nytt. Dessutom ska ett vittne, som gjorde utpekandet till polisen, förhöras.

Under förra årets stadsfest, liksom under Eksjö stadsfest historia, har ett antal polisanmälningar gjorts om just sexuellt ofredande. I en del av fallen har anmälningarna lett till fällande domar för gärningsmännen, men flera av utredningarna har av olika anledningar lagts ner innan ärendena nådde rätten.

Nyligen meddelade Eksjö stadsfest arrangör, Fiesta Eksjö, att man ska jobba hårdare vid kommande stadsfester för att förhindra just sexuella ofredanden. Ett samarbete har inletts med Svensk Live och Dare to Care, som arbetar för trygga miljöer utan sexuella övergrepp i livemusikvärlden och samhället i stort. Eksjö stadsfest är en fem utvalda musikfester som kommer att ingå i projektet under 2019.