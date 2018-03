Profilen: Malin Qvänstedt Myllymäki

Ålder: Född 22 januari 1980.

Familj: Maken Tommy, barnen Nahla, Noomi och Jack.

Intressen: Styrketräning, spinning, fem pass i veckan, tränar för maraton i New York i höst. Målet är Iron man i Jönköping innan fyllda 40.

Favoritmat: Asiatisk mat med koriander, chili, fisksås. Buljong med nudlar och kött.

Tittar på: Kan seriefrossa, senast ”Handmaid's tail” och ”Orange is the new black”.

Läser: Inte mycket, ljudbok när jag springer.

Lyssnar på: Lorentz, Guns 'n' Roses.

Motto: ”What goes around… comes around.”