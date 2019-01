Tidningen kan berätta om omfattande banarbeten som ska genomföras under året på ett antal tågsträckor. Det börjar redan vecka sex på sträckan Jönköping-Nässjö. I dag kan inte två tåg mötas på stationerna på sträckan utan de måste vänta in varandra. Det ska nu byggas bort.

– I stort sett ska arbetet pågå under hela året, men arbetspendlare ska inte beröras, säger Ruth Andersson, pressansvarig på Jönköpings Länstrafik.



Foto: Christer Gallneby

Under de vardagar som arbetet pågår så sätts ersättningsbussar in. Tiderna för arbetet är vardagar klockan 09-15.00. Det innebär att de tågresenärer som arbetspendlar ska beröras så lite som möjligt. Under sommaren ska det även bli underhållsarbeten på stambanan och till hösten blir det banarbeten på sträckan Falköping-Jönköping, även där sätts bussar in på sträckan vardagar under tiden klockan 09-15.

Har det varit så här många banarbeten tidigare år?

– Nej, så här mycket brukar det inte vara. Det är ovanligt mycket, säger Ruth Andersson.