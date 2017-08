Det var under påskhelgen som Idol lockade till sig hundratals intresserade med en dröm att bli nästa svenska popstjärna.

I tv-programmet fick vi se och höra hur Lizette Didriksson sjunga låten Bohemian Rhapsody av Queen. Hon imponerade på juryn som består av Kishti Tomita, Alexander Kronlund, Nikki Amini och Anders Bagge. Tre av fyra ville ge henne en kvalfinalplats och det räckte.

Vi får tag på Lizette Didriksson efter programmet och då sitter hon på en buss. Hon avslöjar då att slutaudition Stockholm också har genomförts, där finalisterna som ska vara med i Idol under hösten och där segraren till slut ska koras.

Hur gick det i slutomgången Lizette?

— Nä du, det får jag inte avslöja, du får se hur det går på tv i senare program, säger hon.

Vilka från Jönköpings län som gick vidare mer än Lizette framkom inte under programmet, det får vi återkomma till.

En höjdare under kvällens avsnitt var också när Kishti Tomita blev grundlurad av sin jurykollega Anders Bagge och världsartisten Anastacia.

Anders Bagge gjorde en kupp tillsammans med superstjärnan. Världsstjärnan som just nu jobbar med sin nya skiva tillsammans med Anders Bagge kom in till juryn iklädd lila peruk, basker och en trasig svart tröja under namnet Gabby. Och blåsningen var total.

— Du är för nervös och för gammal för Idol, säger Kishti om Anastacia efter sitt framträdande.