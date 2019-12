Den utsatta kvinnan i mordförsöksrättegången i Eksjö återgav under måndagen sin berättelse om vad som hände de här ödesdigra timmarna under natten och morgonen den 15 augusti.

– Jag var helt maktlös. Jag hörde honom säga till min pojke att "din mamma är död", berättade hon under den andra rättegångsdagen