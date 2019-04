– Det känns jättespännande och roligt. Det blir som nytt varenda gång man ger sig ut, säger Lisa Miskovsky.

Till Tranås och ett utsålt Plan B kommer hon fredagen den 26 april. Turnéstarten ägde rum förra helgen och vid tidpunkten för vårt samtal hade hon fullt sjå med förberedelserna tillsammans med medmusikerna Pär Ekerstam och Kalle Lundin.

– Båda tycker om att repa och det gör jag också. Jag har pratat med många genom åren, band och artister, och en del avskyr verkligen repetitionerna och känner ångest inför dem.

– Jag tycker att det är roligt att hitta folk som tycker om att vara i replokalen. Man kan fila på småsaker och det är så himla kul att bygga upp någonting.

Har du varit i Tranås tidigare?

– Jag tror det. En eller två gånger. Så det är roligt att jag får komma tillbaka.

Hon tillägger att hennes lokalsinne inte är det bästa samt att hon främst är fokuserad på att spela. Och efter 25, 30 år som turnerande artist är det kanske inte så konstigt om man inte minns exakt varenda ort man varit i.

– Jag har varit ute och spelat sedan jag var 13 år, så det har varit en del ställen, förklarar hon.

Lisa dyker upp på Höglandet igen redan i augusti, i samband med Eksjö stadsfest. Och vad föredrar hon då – mindre klubbar eller större festivaler? Svaret är båda.

Annons

– Jag tror det är därför jag inte har tröttnat på att turnera.

Hon uppskattar den personliga kontakten som blir på klubbspelningar, samtidigt som det är häftigt att få uppleva större publik.

Barnen med på scen

Sedan debuten 2001 har mycket hänt i Lisas liv. Hon har två barn, som båda nyfiket och troget följer mammas arbete.

– De frågar hela tiden när de får följa med på nästa spelning och tycker att det är otroligt kul att vara med. De har till och med varit med och gjort framträdanden med mig och älskar det.

Singeln ”Love somebody” gavs ut tidigare i år och den nya EP:n ”Home” släpptes förra fredagen.

– Musiken är fortfarande väldigt organisk. Jag gjorde mer programmerat ett tag, men det här är mycket av mina rötter.

Influenserna finns bland annat i husgudarna Neil Young och Fleetwood Mac, men Lisa betonar att hon inte strävar efter att låta precis som dem.

– Jag känner att det där redan har gjorts. Det är sjukt bra, men jag vill inte återskapa det.

Nya influenser

Av de mer moderna artisterna som haft inflytande på henne finns exempelvis Seinabo Sey och Frank Ocean.

– Det kommer alltid nya influenser och smyger sig in.

Lisa har genom åren inte bara gjort musik till sig själv. Hon har bland annat samarbetat med metal-giganterna In Flames samt skrivit Backstreet boys hitlåt ”Shape of my heart”, en salig blandning helt enkelt.

Vilken musik ligger dig närmast hjärtat?

– Min första musikaliska kärlek var metal. Hårdrock och metal, som jag upptäckte själv när jag var ung.

Lika mycket metal i stereon eller hörlurarna blir det inte i dag, men influenser från genren har letat sig in i hennes musik genom åren, berättar hon.

– Det finns ett fint mörker i det som jag tycker om och kan relatera till.

Kvar utanför Umeå

Till skillnad från många andra i branschen har Lisa blivit kvar i sin hemtrakt – utanför Umeå i Västerbotten, i stället för att leta sig till Stockholm eller andra storstäder.

– Jag tror att det har varit så att jag behövt lugnet.

– Nu kan jag dock känna att det är mysigt att komma i väg, mer än förut. När jag var yngre var det så hektiskt hela tiden att jag höll på att dö. När jag kom hem så drog jag ett djupt andetag när jag tog första steget på trappan ut från tåget eller flyget.

Grammisbelönade musikern Lisa Miskovsky spelar på Plan B i Tranås fredagen den 26 april.