Lisa Miskovsky är nu aktuell med sin senaste singel Love somebody, nu under våren kommer hon släppa en ny EP. Senaste albumet hon gav ut var Umeå, 2013.

Sångerskan slog igenom 2001 med Driving one of your cars och har också kända låtar som Lady stardust och Why start a fire. Den senare låten deltog hon med i Melodifestivalen 2012.

Lisa Miskovsky är också låtskrivare och har bland annat samarbetat med Max Martin, Rami Yacoub och Joakim Berg.

Under årens lopp har hon bland annat vunnit Rockbjörnar utmärkelser på Grammisgalan.

Förutom att vara sångerska och låtskrivare hade Lisa en landslagskarriär i snowboard samt att hon spelade hockey i Björklövens damlag. Hon har även varit sportreporter vid OS 2014 och 2016.

Lördagen den 31 augusti uppträder hon på Eksjö stadsfest.

LÄS MER: Melloprofiler klara för stadsfesten

LÄS MER: Skånskt rockband till stadsfesten

LÄS MER: Molly återvänder till stadsfesten

Annons

LÄS MER: Backyard Babies klara för Eksjö stadsfest