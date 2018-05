"Egentligen borde vi ha bjudit dig på en polkagris från Gränna, Kjell-Magne, för ni har ju sockerskatt i Norge."

Den tidigare KD-ledaren Alf Svensson skrockade hjärtligt när han tackade sin norska kollega Kjell-Magne Bondevik för hans medverkan på partiets kommundagar tidigare i år. Kommentaren drog ner skrattsalvor från publiken. Det berodde sannolikt på att åskådarna uppskattade de båda politikernas gemensamma scenframträdande, men kanske även för att kärnan i skämtet — godis — är laddat.

Och av alla näringsämnen är väl socker det som väcker mest känslor.

En ny undersökning från Livsmedelsverket visar det vi alla vet, att barn och unga äter för dåligt. För lite frukt och grönt, för mycket socker — någon som har hört den förut? Undersökningen Riksmaten ungdom pekar även på att unga i Sverige äter för mycket chark och rött kött. Mer grönsaker är inte fel, men det betyder knappast att alla måste bli vegetarianer.

Efter en nationell larmrapport för några år sedan infördes nya riktlinjer för skolan. Grundskolorna i Jönköpings kommun serverar sedan 2011 ytterst begränsat med söta produkter, och sedan 2013 omfattas även förskolorna av reglerna. Cecilia Klyver, kvalitetsutvecklare för kost på Jönköpings kommun, berättar för ledarsidan att höstens skolmatsedel just är klar, och att grönsaker har "smugits in" på ett smart sätt så att barnen inte kommer att reflektera över att de äter just vegetariskt.

Annons

Gott så. En bulle och ett glas saft på någon skolutflykt hade visserligen inte skadat, men syftet fyller sin funktion.

Den tid barnen inte vistas i skolan ligger ansvaret hos föräldrarna. Och ska så göra. Men det är inte alltid lätt, vilket Sveriges Radios korrespondent Kajsa Boglind nyligen tog upp i ett krönika. Där berättar hon om familjens första år i USA, där hon som svensk har packat barnens lunchlådor med näringsrik, mättande mat, trots att deras klasskamrater är vana vid snabba, smarriga kolhydrater till lunch. Socker i amerikanska familjer beskrivs som "en hörnsten i normal barnuppfostran". Trots den nyttiga ambitionen från den svenska korrespondenten har på något sätt kakor och andra sötsaker börjat ta sig ner även i hennes barns matsäckar. Detta samtidigt som det pågår en kamp mellan amerikanska myndigheter och sockerindustrin, vilket radioprogrammet Konflikt tar upp (SR 21/4). Från och med i sommar måste amerikanska produkter märkas med information om hur mycket tillsatt socker de innehåller. Det uppskattar inte sockerindustrin, som kontrar med att människan minsann har ätit sötsaker i alla tider.

Jämfört med USA är Sverige hälsosamt, men när utvecklingen går åt fel håll finns anledning att stanna upp.

Förbud är ofta onödiga, statliga pekpinnar direkt osmakliga. Men när det handlar om barn bör toleransen vara högre. Barn gör ju som bekant som vi gör, inte som vi säger. Många vuxna kan behöva en liten morot för att se över sina kostvanor. Belöningen? Friska, välmående barn.

Präktiga råd kan ge allergiska utslag. Saklig information från förslagsvis Folkhälsomyndigheten skulle kanske reta upp en och annan förälder, samtidigt som det ökar chansen att fler barn får i sig mer av det som gör gott i längden.

En del kostinformation ges visserligen via barnavårdscentraler, men den kontakten upphör när barnen börjar skolan. Vid de tillfällen samhället kopplas in är det i stället när det har gått så långt att matvanorna har lett till hälsoproblem som exempelvis övervikt. Där vill vi inte hamna.

Vi är alla värda en godsak då och då. Mat innebär ju inte bara näring utan även social samvaro och njutning.

Men i stället för återkommande polkagrisstänger kan det faktiskt vara läge för en statlig pekpinne. För barnens skull.