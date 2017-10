Larmet om olyckan öst om Vetlanda kom klockan 11.30 på måndagsförmiddagen.

Det handlar om en singelolycka med en lastbil som var på väg i riktning mot Vetlanda. Lastbilen står på hjulen i diket men släpet har vält och blockerar trafiken i bägge riktningar. Stoppet är mellan Tälläng och Repperda.

— Lastbilen verkar ha hamnat utanför vägbanan med dragbilen och då välte släpet i samband med det, säger räddningstjänstens inre befäl Richard Lindqvist.

Ingen person har skadats i olyckan men olyckan vållar en del bekymmer i trafiken. Bärgningsarbetet förväntas pågå för resten av dagen.

"Trafikanter uppmanas att välja en annan väg om möjligt. Prognos är satt till klockan 16.00 som kan ändras beroende på räddnings och återställningsarbetets omfattning", skriver Trafikverket i en kommuniké.

Även på länsväg 134 utanför Eksjö inträffade en lastbilsolycka under måndagsförmiddagen. Olyckan skedde i närheten av infarten till Mölleryd och här ska släpet ha hamnat i diket medan lastbilen stod kvar på vägen. Innan ekipaget kan bärgas så behöver släpet lastas om. Under omlastningen kommer det bli stopp i båda riktningar på vägen, uppger polisen på sin hemsida. Det kan komma att pågå under stora delar av dagen.

Ingen person skadades heller i olyckan på 134:an.

— Vi vet inte några orsaker men vi är på båda ställen för att hantera trafiken och köerna. Enligt rutin ska bägge förarna också kontrolleras för nykterhet, säger Björn Öberg, presstalesperson hos polisen.