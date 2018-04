Det var strax efter klockan 11 under torsdagsförmiddagen som polisen fick in anmälan via SOS Alarm. Enligt anmälan ska kvinnan ha fått syn på den cyklade mannen när hon klev ut ur en butik i centrala Nässjö. Kvinnan ska ha känt igen cykeln som hennes sons cykel, som hon anmält stulen en vecka tidigare.

Enligt anmälan ska kvinnan ha fått stopp på mannen och förklarat att han cyklade på en stulen cykel. Mannen ska då ha blivit hotfull och dragit fram en kniv som han ska ha hotat kvinnan med. Sedan ska mannen ha lämnat cykeln och försvunnit från platsen till fots.

Två polispatruller åkte ut till platsen och kunde identifiera den kvarlämnade cykeln som den cykel som kvinnan tidigare anmält stulen. Polisen beslutade att kvinnans son kunde få tillbaka cykeln direkt. Polisen spanade efter mannan utan resultat.

Händelsen är anmäld som dels olaga hot och dels häleri.