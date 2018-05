Truppen: Ida Friman, Kareby IS, Sanna Gustafsson, Skutskärs IF, Agnes Ögren, Villa Lidköpin..

Fakta: Talanglandslaget

Truppen: Ida Friman, Kareby IS, Sanna Gustafsson, Skutskärs IF, Agnes Ögren, Villa Lidköping BK, Frida Wiklund, Villa Lidköping BK, Virva Rylander, Västerås SK, Mathilda Eklund, Västerås SK, Tuvali Andersson, Söråkers IF, Wilma Uhlin, Sandvikens AIK, Hanna Palm, Söråkers IF, Wilma Wachenfeldt, Tranås BoIS, Martin Karlsson, Villa Lidköping BK, Oscar Wikblad, Edsbyns IF, Martin Landström, Västerås SK, Robin Öhrlund, IFK Vänersborg, Kasper Milerud, Bollnäs GIF, Daniel Johansson, Vetlanda BK, Ludvig Johansson, Villa Lidköping BK, Joel Broberg, Villa Lidköping BK.