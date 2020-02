Här tipsar Emilia Söelund, Amelie Bergman, Johan Fingal och Yvonne Teiffel om konst, film, teater och en riktigt bra tv-serie:

Emilia Söelund: Teaterpremiär på Spira

Hur ser småländsk kärlek ut? Smålands musik och teater gör ett försök att ta reda på det i nya föreställningen som har premiär på Kulturhuset Spira lördagen den 29 februari. Manuset bygger på insamlat material om verkliga kärlekshistorier. Regissören Martin Lindberg har bland annat djupintervjuat 25 personer om hur de upplevde mötet med kärleken. Resultatet är en sorts kabaré med mycket hjärta.

Här kan du se ett kort klipp ur föreställningen:

Emilia Söelund är kulturredaktör inom Hall Media

Yvonne Teiffel: Lockande konst i Eksjö





En utställning som utgår från den måleriska processen öppnar lördagen den 29 februari på Eksjö museum. Det är Eksjökonstnären Liselott Bjurgard Wassborg som visar ”Konstruerade former i delvis harmonisk färgskala”. Det är abstrakta och utforskande verk som beskrivs som ett resultat av samspel och konkurrens mellan det fysiska och mentala i den kreativa processen.

Låter spännande och utmanande – och lockar mig att ta en tur till Eksjö i helgen.

Yvonne Teiffel är mångårig medarbetare på kulturredaktionen

Johan Fingal: Spännande kostymdrama

Det var länge sedan jag såg fram emot en ny film lika mycket som till "En officer och spion" (som får svensk premiär den 28 februari). Filmen har hyllats på Venedigs filmfestival och belönats med flera nomineringar till César.

Regissören Roman Polanski tar sig an Dreyfus-skandalen som skakade om Frankrike i slutet av 1800-talet. Den judiske arméofficeren Alfred Dreyfus anklagades för spioneri och landsförräderi. Han dömdes mot sitt nekande och skickades till ökända fängelset på Djävulsön för att avtjäna ett livstidsstraff. Det var rättsrötan kring affären som ledde till att Zola publicerade sin berömda text som inleddes med J'accuse (Jag anklagar).

Roman Polanski må vara kontroversiell, men han är också en av vår tids främsta filmskapare. Om någon kan göra historien om Dreyfus rättvisa så är det han.

Johan Fingal är medarbetare på kulturredaktionen och skriver bland annat om film

Amelie Bergman: Asterix möter Game of Thrones

För alla som lider av Game of Thrones-abstinens är fantasyfesten Britannia (HBO Nordic) ett möjligt substitut. Året är 43 e. Kr och romarna gör ett nytt försök att betvinga kelterna under ledning av den romerske generalen Aulus Plautius (David Morrissey). Eller är han månne Djävulen själv? Den oväntade musiksättningen med psykedelisk 60-talsrock, Donovans ”Hurdy Gurdy Man”, sätter krydda på spektaklet. Två säsonger med druider, magi, blodsoffer och glimten i ögat finns för sträcktittning, en tredje är under produktion. Som hittat för alla oss som älskade Asterix och Obelix men är redo för ett mer vuxet format.

Amelie Bergman är journalist och skriver gärna om kultur i olika former