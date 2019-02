Jon-Henrik Fjällgrens bidrag har liknats vid en viltolycka.

Han lyckas också kopiera toner från Aviciis "Without you" och "Sun is Shining" av Axwell & Ingrosso. Sångaren gör det dessutom i form av jojk, men så heter bidraget också "Norrsken".

Det är tredje gången han är med i det här sammanhanget och de två tidigare har det slutat med höga placeringar i finalen.

Klart är att den sätter sig direkt och mycket talar för att för att den tar sig direkt till final. Jon-Henrik kan till och med utmana de andra Melodifestivaldeltagarna om biljetterna till Israel och Tel Aviv.

Att sångaren ska vinna ger på Unibet 1.12 gånger pengarna, Bet365 ger 1.11 och Betway 1.20.

Han är med andra ord klar favorit och problemet är att jag inte får låten ur huvudet och kollegan Markus Larsson på Aftonbladet menar att den är som ett gift som inte går ur kroppen.

Det kan räcka långt på lördag.

I Leksand har också kompositören Thomas G:son landat. Den här deltävlingen har han tillsammans med Peter Bodström skrivit The Lovers of Valdaros bidrag "Somebody Wants".

Duon bakom "Euphoria" är tillbaka i festivalen.

Den här gången känns det som en kusin till Modern Talking hittat hit. Men låten är helt okey, även om oddsbolagen inte tror på en framskjuten placering.

Kuriosa i sammanhanget är att duon hämtat sitt namn från två 6 000 år gamla skelett som tätt sammanslingrade grävdes fram i Italien.

Många tror också att Rebecka Karlsson kan knipa den andra finalbiljetten med sitt bidrag "Who I Am".

Bakom förhandsfavoriterna ser det ut att bli tätt Martin Stenmarck, Dolly Style och Lina Hedlund har just nu samma odds och ska man gå efter dem så får de göra upp om en plats i Andra chansen.

Lina har nu lämnat Alcazar och discon bakom sig och ska stå på egna ben. Medan hon funderade över framtiden dök låten "Victorius" och Melodifestivalen upp.

Lina kunde helt enkelt inte motstå chansen att få framföra bidraget.

Jag tycker att "den mörka tjejen i Alcazar" har den bästa låten.

Det är så många beskriver henne.

Leksand har sin egen historia och är förutom de lila Dalahästarna mest känd för att ha lanserat en ny musikform från scenen. Få har väl glömt Björn Ranelids festivaldebut med sin speciella författardisko.

För många av oss är Melodifestivalens ankomst varje vinter välkommen. 28 nyskrivna låtar i olika musikstilar, utvalda av en jury och framtagna under största hemlighetsmakeri, kommer äntligen hem till våra vardagsrum. Andra tar sig för pannan.

På lördag är det dags igen.

