Under lördagen och söndagen formligen rasade det in skäll, beröm, synpunkter, tips och frågor mejlvägen, och via det formulär som vi bjudit in er läsare att besvara. I sociala medier vällde det också in kommentarer. Där fanns allt från ilska, oro och aviserade uppsägningar till dem som bad om en länstidning redan från och med måndag.

Så, om det skakade till hos dig som läsare när vi berättade att vi vill lansera en papperstidning för hela länet skakade det nu till hos oss när ni svarade oss. Gör vi rätt, vilka läsare ska vi lyssna på? Vad händer om allt för många säger upp tidningen och så vidare. Det är heta frågor och vi har tidvis fått våra fiskar varma i helgen, det vill jag lova.

Att tusentals människor tog sig tiden att ge sin bild av den kommande förändringen – det ser jag som vår främsta styrka. Det otroligt starka engagemang som omgärdar vår lokala journalistik är få aktörer förunnat. Feedbacken från er sammanställs nu och blir en viktig del i hur vi kan jobba vidare för att utforma den kommande produkten på bästa sätt. Bland annat tar vi fasta på att många upplevde det som svårt att hitta i testtidningen - och att vissa orter kände sig bortglömda eller undangömda. Det arbetet kommer att återkopplas till er läsare något längre fram.

Efter helgens diskussioner kände jag att det är viktigt att vi från Hall Medias sida förtydligar ett par saker för att ni läsare och vi som arbetar för er förhoppningsvis ska spela på samma melodi även framöver.

1. Vi jävlas aldrig med våra läsare – om vi inte måste.

Att göra förändringar i produkter - om så bara en ny design i en papperstidning eller på en sajt - är alltid en tuff resa. När vi nu talar om att slå samman flera papperstidningar till en så vet vi att det rör upp känslor. Men i det läge som svensk lokaljournalistik befinner sig, rent ekonomiskt, så behöver vi göra valet: lägga tid på att planera och redigera många versioner av papperstidningar som delvis har samma innehåll eller att lägga tiden på det som tidningarna faktiskt ska innehålla, det vill säga bevakningen av ditt lokalsamhälle.

2. Det blir inte mindre journalistik från din ort med en länstidning i papper.

Genom att lägga färre timmar på att göra speciella pappersversioner av tidningen hinner vi tvärtom med mer lokaljournalistik än vad vi annars hade hunnit med. Däremot blir andelen innehåll från just din egen ort mindre jämfört med övriga tidningen som sväller och blir tjockare.

3. Vi lyssnar alltid till våra läsare – men alla kan inte få exakt som de vill.

Förmodligen finns det lika många kombinationer av åsikter om hur tidningen borde vara som de drygt 150 000 läsare vi har i Jönköpings län i dag. För lite sport, för mycket sport. För tjock, för tunn och så vidare. Vårt jobb efter helgens länstidning blir att systematiskt sammanställa era åsikter om smakprovet för att lösa de vanligast upplevda problemen och farhågorna – samtidigt som vi applicerar era konstruktiva tips på förbättringar. Där har vi nu från er läsare fått in otroligt värdefull data.

4. De lokala titlarna med sina välkända varumärken lever vidare – vi har något för alla läsare

Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, Vetlanda-Posten, Smålands Dagblad, Smålands-Tidningen och Tranås Tidning kommer fortsatt ha egna nyhetssajter och nyhetsappar men också en mer digitalt utvecklad e-tidning med det smalare lokala innehållet, precis som i dag. För den som alltså inte vill veta mer om vad som händer i övriga områden av länet finns digitala alternativ som har det mer traditionella innehållet – dessutom billigare än papperstidningen eftersom våra distributionskostnader är lägre digitalt.

5. Vi fortsätter att bevaka alla kommuner som vi bevakar i dag – utan undantag

6. Fler prenumeranter ger en bättre lokal bevakning och bästa sättet att försäkra sig om att journalister bevakar ditt lokalsamhälle är att ha eller ta en prenumeration hos en lokal medieaktör. Det är ni läsare som gör det möjligt för oss att utföra uppdraget åt er.

Stora förändringar, som den med länets papperstidningar, är ett jobb som tar tid. Vi behöver er läsare med i det jobbet. En ack så liten åsikt kan göra stor skillnad i slutändan. Därför vill jag uppmana er att fortsätta dialogen med oss – och samtidigt tacka alla som med stort engagemang redan hjälpt oss framåt!