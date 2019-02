Kritiserade bygget står fortsatt still: ”Egentligen inte hänt någonting”

Bygget står fortfarande still och trots att entreprenören själv uppgett att ett hus skulle vara klart till vecka sju, är det just nu i princip ingenting alls som talar för att det blir så. Nu har dessutom en närboende skickat in en anmälan om att mängder med skräp flugit ut från tomten och in i skogen.