– Du får inte störa mig, säger en djupt koncentrerad Alize Mellberg medan hon prövar olika färger och omsorgsfullt sprider dem över pappret.

Hon är ett av de barn som deltar i en workshop hos Tranåsmålarna. Det är en av väldigt många olika olika aktiviteter som anordnas i Tranås under påsklovet.

– Vi har prövat allting, men det här är det som hon tycker har varit roligast på hela veckan, säger mamma Hanna Mellberg.

Konstnären Emma Tryti ställde ut i stadshuset i Tranås i höstas. Nu besöker hon återigen staden för att leda en workshop i skulptur för barn i alla åldrar.

De började i måndags med att göra i skulpturer i självtorkande lera. På fredagen var det dags att måla skulpturerna och de konstnärliga idéerna flödade fritt.

Barnen prövar olika tekniker och färgalternativ medan Emma Tryti skyndar mellan borden för att hjälpa till.

– Det är det som är så roligt med barn, att det är så kreativt. De sätter bara igång. De har inte de där kraven ännu att det alltid måste bli något, säger Emma Tryti.

Arrangemanget är en flera gratis påsklovsaktiviteter som anordnas av kommunen. Representanter från kultur- och fritidsförvaltningen besökte under fredagen Tranåsmålarnas nya lokaler för att iaktta all sjudande aktivitet under barnens workshop.

– Vi försöker tänka på den kreativa sidan också, att det inte bara är hopp och spring, säger kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist om arrangemanget.

Annons

På lördagen är det vernissage för barnens skulpturer i Tranåsmålarnas lokaler på Storgatan.