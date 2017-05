På tisdagskvällen satt flera resenärer fast på ett tåg på perrongen i Nässjö på grund av en olycka. SJ kunde då inte ordna fram ersättningsbussar.

Det betyder också att snabbtågen som skulle gått från Jönköping 06.15 är mer än tre och en halv timme försenat som en följd av olyckan. Det ska avgå 09.45 i stället.

SJ:s pressjour lämnar följande förklaring till tidningen:

”Det är bara tåget som skulle avgått från Jönköping 05.40 som blir försenat. Gårdagens förseningar resulterade i sprucken nattvila för vår ombordpersonal samt att vi missade vårt tågläge. För att inte störa andra tåg, behöver vi invänta en lucka. Först kl. 09.20 finns det en sådan lucka. Vi beklagar naturligtvis olägenheten det här innebär för våra resenärer. De har möjlighet att gå in och söka ersättning via vår hemsida,” skriver presskommunikatör Annie Edwards presskommunikatör via e-post.

— Det kommer inte gå att få fram några ersättningsbussar, sa Lars Rosenquist på SJ:s pressjour till SVT på tisdagskvällen.

Orsaken ska vara att 400 bussar används när Ajax och Manchester United gör upp om titeln i UEFA Europa League på Friends Arena. Enligt Trafikverket är många supportrar i Stockholm, både dagarna före och efter matchen samt på väg till och från arenan den aktuella kvällen. Man varnar för att många chartrade bussar kommer att åka till och från Stockholm och Friends Arena innan och efter matchen vilket kan ställa till problem på E4.

Tågproblemen uppstod på tisdagen. På tisdagskvällen kom ett larm om att en tågolycka hade inträffat vid Bodafors station. Lokföraren misstänkte att man hade kört på något. Men efter en sökinsats längs spåret konstaterade man att tåget inte hade kört på något.

Tågtrafiken var avstängd mellan Nässjö och Sävsjö under några timmar då insatsen pågick.

Tidigare under kvällen skedde en olycka på Mantorps station. Larmet om olyckan kom klockan 18.30 och räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen.

Det var då stopp i tågtrafiken mellan Linköping och Mjölby och tåg på sträckan Stockholm – Malmö påverkades, samt Östgötapendeln mellan Norrköping och Motala.

Sviterna av detta påverkar alltså morgontrafiken med tåget Jönköping-Stockholm.