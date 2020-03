Antalet dödsfall i Italien stiger kraftigt. Nu rapporterar myndigheterna 79 döda, vilket är en ökning med 27 fall från måndagen, rapporterar Reuters.

Det totala antalet smittade skrivs upp från 2 036 till 2 502, en ökning med 466 fall.

Runt om i världen har nu över 92 000 fall registrerats och över 3 100 har avlidit. Totalt har smittan rapporterats i 77 länder.

Världshälsoorganisationen (WHO) välkomnar samtidigt att få av dem som smittats av coronaviruset är symtomfria, något som kan dämpa farhågorna för att till synes friska sprider smitta.

WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus säger vid den dagliga presskonferensen att siffror från Kina visar att bara en procent av fallen är utan symtom.

– Och de flesta av fallen utvecklar symtom inom två dagar, säger han.

Samtidigt meddelar WHO att runt 3,4 procent av de registrerade fallen har avlidit, vilket är betydligt högre dödlighet än vid vanlig influensa.

Kineser smittade i Italien

Från Fastlandskina rapporterades 125 nya fall i måndags, en minskning jämfört med dagen före och den lägsta siffran sedan myndigheterna började gå ut med daglig statistik i januari.

Samtidigt börjar de kinesiska myndigheterna oroa sig för risken för att resenärer ska föra med sig nya fall av smittan in i landet. Av de få fall som registrerats de senaste dagarna utanför den värsta drabbade Hubeiprovinsen rör nämligen flera personer som smittats utomlands.

Bland annat har viruset konstaterats hos åtta kinesiska medborgare som arbetat på en restaurang i norra Italien, det värst drabbade området i Europa, och som flugit tillbaka till Kina i förra veckan.

Dessutom finns fyra fall av personer som rest tillbaka efter besök i Iran och person som anlänt från Storbritannien via Hongkong.

Kraftig ökning i Iran

Iran rapporterar på tisdagen ytterligare elva dödsfall och 835 nya fall. Det är den största ökningen på en enskild dag sedan utbrottet startade i landet för nästan två veckor sedan. Totalt har 77 människor avlidit i sjukdomen av de 2 336 smittade. Bland de smittade finns Pirhossein Kolivand, chef för landets katastrofenhet.

Sydkoreas president Moon Jae-In beordrar landets myndigheter att arbeta dygnet runt för att bekämpa coronavirusutbrottet – som smittat närmare 5 000 människor i landet.

– Hela landet har gått i krig mot den smittsamma sjukdomen, säger Moon Jae-In.

Smittspridningen har gått snabbt i Sydkorea under de senaste dagarna vilket bland annat lett till att en rad stora evenemang ställts in och skolor och förskolor hålls stängda. Under tisdagen bekräftades att ytterligare 477 människor smittats med viruset och två avlidit. Därmed har totalt 4 800 smittats och 28 människor dött.

Nytt fall på Teneriffa

Sydkoreas centralbank varnar för att ekonomin kommer att krympa under första kvartalet, då epidemin påverkar både konsumtion och export.

Förutom att försätta myndigheterna i beredskapsläge meddelar presidenten att regeringen kommer att tillföra motsvarande omkring 240 miljarder kronor för att stimulera ekonomin.

Från Norge rapporteras på tisdagen åtta nya fall, vilket innebär att totalt 33 personer har smittats.

På det hotell på Teneriffa där tio italienare konstaterats smittade av viruset har ett elfte fall testats positivt, en brittisk turist som inte uppvisat symtom. Totalt har 150 personer smittats i Spanien.

