– Utan att ha något stöd för det av någon undersökning eller ny statistik är min uppfattning att olovlig körning är ett brott som ökar, säger Nils Rydberg på Höglandspolisen.

– Det kan tyckas att det inte är så allvarligt - men det är viktigt att komma ihåg att varje person bakom ratten som saknar nödvändiga kunskaper om trafikregler med mera är en potentiell fara för övriga trafikanter.

– Körkortet är en kvalitetsstämpel.

Fyra på en dag

Under gångna onsdagen - en helt vanlig dag för polisen på Höglandet med patrullering, utredningar och akututryckningar - togs fyra personer för olovlig körning.

Vid elvatiden på förmiddagen upptäcker polisen ett välbekant ansikte i Sävsjötrafiken. En 18-åring från Nässjö som tidigare dömts för olovlig körning.

Den körkortslöse unge bilföraren stoppas och är nu misstänkt för grov olovlig körning.

En timme senare får polisen ögonen på en bilist i Nässjötrafiken. Föraren - en 35-årig kvinna från Stockholm - vinkas in för kontroll och det visar sig att hon satt sig bakom ratten ett flertal gånger utan att ha något körkort.

Den här gången blir hon av med bilen. Den tas i beslag. Dessutom väntar troligen åtal. Kvinnan är misstänkt för grov olovlig körning.

De kör ändå

Ytterligare två bilförare utan körkort fastnar i polisens nät under eftermiddagen och kvällen, dels en 50-årig Sävsjökvinna, dels en 19-årig Nässjöyngling. Kvinnan stoppas på riksvägen under färd mot Vrigstad och mannen tas under en nattlig färd mitt i Nässjö.

– Det är tre olika kategorier av förare som tas för olovlig körning, dels såna med internationellt körkort som gått ut, dels unga som aldrig haft körkort samt äldre som av olika skäl blivit av med körkortet men kör ändå.