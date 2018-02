— Det är kul att fler än på skolan kan se den, säger Emma Lundgren.

Hon är en av många estetelever som minglar runt under elevsalongens vernissage. Doften av After Eight ligger tung i lokalen i Fenixgallerian som tillfälligt blivit en utställningslokal.

— Det är lite spännande, säger Frida Ljungberg.

— Det är lite kul och intressant, samtidigt som det är läskigt, säger Erika Kraft.

Möjligheter var rubriken för årets temavecka som samtliga estetelever på Brinellgymnasiet hade tidigare under terminen. Teknikerna och tolkningarna är många. Gabriella Bruce har arbetat med lera. En varelses ansikte har växt fram.

— Jag började med ett vanligt ansikte, men tyckte att det var ganska tråkigt, berättar hon.

HR Giger har varit en inspirationskälla.

Några stannar till vid Anja Larssons målning. De samtalar om vad de ser i hennes bild.

— Jag tycker att det är en undervattensvärld, säger Erika Kraft.

Efter vernissagen låstes lokalen men utställningen kan ses genom de stora butiksfönstren. Alstren blir kvar i en månad.