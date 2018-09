Kommunen stänger Fröafallsskolan – rektorn om byggprojektet

Drygt 300 elever berörs av att Fröafallsskolan stängs i april 2019 under ombyggnationen och renoveringen av skolans huvudbyggnad.

Skolan stängs under 15 månader och under tiden ska eleverna slussas ut i ersättningslokaler.