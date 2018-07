Under året har influencern och designern Elina Casell från Jönköping varit en av deltagarna i tv-programmet ”Playmakers”, en realityserie om flickvänner och fruar till svenska NHL- och fotbollsproffs.

Elina såg det som ett bra tillfälle att ta kål på en rad fördomar - men att det skulle komma att spelas in under en ovanligt händelserik del av hennes liv kunde hon inte ana: familjen flyttade från Chicago till Arizona, yngste sonen Oliver föddes och i våras valde Elina och Niklas Hjalmarsson att gå skilda vägar.