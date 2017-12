År 1975 gjordes en animerad kortfilm, tecknad av Per Åhlin, som bygger på en berättelse av Tage Danielsson: ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” från 1964.

Den tecknade kortfilmen visas varje julafton i SVT och handlar om Karl Bertil, 14, en stor beundrare av Robin Hood.

Han tar på sig sin fars tomtekläder, som är något för stora, och delar ut rika människors julklappar till slumkvarteren.

Lokalt initiativ

Tranås har en egen version av den givmilde Karl-Bertil. På Facebook finns en grupp som kallar sig ”Karl-Bertil Jonsson i Tranås” som under julen år 2015 började samla in julklappar till de som behöver det allra mest.

Annons

— Denna grupp vill dela med sig till de som har sämre förutsättningar. Vi vill att alla ska få njuta av julen, stor som liten, oavsett livssituation som man av olika anledningar kan befinna sig i, berättar personen bakom gruppen, som vill vara anonym.

— Vi samlar därför in paket från generösa och kärleksfulla medmänniskor som ges bort i julklapp för att sprida glädje. Alla julklappar lämnas sedan vidare till olika kyrkor, eldsjälar samt Kvinnojouren i Tranås, för att komma fram till de som behöver dem mest.

Hur många har fått hjälp?

— Det är svårt att specificera något antal och klapphögen har varierat från år till år. Men jag är så stolt över att så många vill göra något för någon annan, för dem okänd människa. Jag vet vilken otrolig glädje dessa paket har skapat och, från säkra källor, så är det enormt betydelsefullt att få öppna ett paket som någon har köpt speciellt till dig. En sak som är din och ingen annans.

Flera klappar slås in

Under fredagen, med två dagar kvar till julafton, är det flera paket som slås in, berättas det vidare. Paketen fördelas i olika kassar för att underlätta för de som lämnar in paket under fredagen, som också är den sista dagen före jul om en vill skänka julklappar.

— Det är Tranåsborna som är de sanna hjältarna i denna insamling. Det finns något speciellt i att ge och man får så mycket tillbaka när man är generös. Det behöver inte vara stort och dyrt, utan det kan vara det lilla som har mest betydelse.

— Det kan ibland bli väldigt känslomässigt laddat när man samlar in julklapparna, just för att den som lämnar gör det med så mycket känslor. Det är just detta som gör det så fantastiskt och det är den känslan som vi vill sprida vidare till våra barn. Att ge är att få!