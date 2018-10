I Arkitekturupprorets omdebatterade omröstning angående Sveriges fulaste stad hamnade Vetlanda på 20:e plats. Men om Vetlanda, enligt Arkitekturupproret, är Sveriges 20:e fulaste stad, vilken är då den vackraste platsen i kommunen? Vetlanda-Posten anser att vår kommun har mycket mer att erbjuda och att det finns platser som är lätta att missa.

Därför startade vi vår egen omröstning. Sedan i onsdags förmiddag har människor fått skicka in sina nomineringar till Vetlanda-Posten med den plats i kommunen som de tycker är den vackraste. I slutändan har vi nu fått in 20 bidrag där du under helgen har chansen att göra din röst hörd.

De platser som har fått flera nomineringar räknas som ett bidrag. Det bidrag som vinner kommer att belönas med ett reportage där tidningen besöker platsen.

Omröstningen kommer att pågå fram till måndag 29 oktober klockan 12.00. Därefter kommer resultatet att presenteras under veckan.

Läser du i appen? Då kommer du till omröstningen via den här länken.