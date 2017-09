Det är köpmännen i staden, som under samarbetsnamnet "Nässjö shopping" ser till att det händer lite festligheter så här på höstkanten.

— Arrangemanget är ett samarbete mellan Nässjö shopping, alltså handlare och fastighetsägare, samt Nässjö kommun, berättar projektledaren Marcus Wårdmark.

De flesta butiker i city är med i Nässjö shopping. Hela eventet bygger på ett antal medarrangörer och det är också de som ska synas. I år har särskilt Nässjö Lärcenter gjort extra mycket för att få till en härlig inramning på Rådhusgatan.

Under lördagen fylls stora delar av Nässjö city med olika aktiviteter och det ska vara full rulle under fem timmar. Kulturskolan startar scenprogrammet på Stortorget med dans under förmiddagen. Därefter kommer lag från bandyklubben Nässjö IF att presenteras på scenen.

Fler artister på scen

Artister från Stage Academy ska uppträda vid två tillfällen på scenen runt lunchtid.

Nässjö Baskets ligalag, både dam- och herrlaget, ska presenteras på Stortorget.

Artisten Sean Banan, som bland annat varit med i Melodifestivalen, uppträder under eftermiddagen och stannar sedan kvar för att signera skivor, affischer och annat för de som önskar köpa sådant.

På Stortorget pågår även annat samtidigt:

Tillåter vädret blir det två motocrossuppvisningar med Elliot Gröndal, som gör våghalsiga grejer eller rena "stunts" med en mc.

Räddningstjänsten är på plats för att visa livräddning och har tipspromenad för barnen.

Hyresgästföreningen, Nässjöakademin och Nässjö lärcenter finns på torget för att presentera sina verksamheter.

Dessutom erbjuds barnen ponnyridning på ytan utanför Hotell Högland enligt programmet.

Projekt språkvän presenteras

Utmed Rådhusgatan står ett par tält uppställda och flera olika föreningar från kommunen fyller gatan från Elsies konditori till i höjd med Textilhuset.

Där märks Nässjö Fotbollsförening, Nässjö Handbollsförening, Nässjö Sportdansklubb, NIF, IK Sisu, Nässjö Innebandyförening, KFUM Nässjö Basket, Nässjö Atlet och Motionsklubb, Nässjö Ski och Frälsningsarmén.

Ett av tälten är ett språkcafé, där det finns möjlighet att träffa företrädare för språkvänsprojektet samt köpa en enklare fika.

Vidare finns ett mattält, där det ska serveras smaktallrikar med sex smårätter från sex platser i världen.

Prova på en hinderbana

I backen på Köpmansgatan ska det bli ett lådbilsrace är det tänkt. Här kan barn testa på att köra lådbil helt gratis.

Vid Myggans plats ska det även finnas en hoppborg uppställd, och utmed Storgatan finns chans att pröva på en hinderbana med utrustning hämtad från Lövhult.

Under dagens lopp ska det även gå att åka gratis buss mellan Storgatan och Brinellgymnasiet, där det är öppet hus under några timmar. Gymnasieskolan vill visa upp sin skolverksamhet för alla intresserade.