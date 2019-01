Vid 13-tiden på söndagen blev stora delar av Eksjö blev utan vatten.

– Det var väl i stort sett alla i Eksjö som drabbades, säger A-chefen Torbjörn Johansson.

Antingen kom inget vatten alls eller så var trycket väldigt lågt eller också kom endast missfärgat vatten.

Eksjö energi informerade att en stor vattenläcka inträffat på en huvudledning.

När tidningen först fick tag på VA-chefen Torbjörn Johansson har han inte mycket mer information om läget.

– Vi har en allvarlig driftstörning. Vi har precis fått det till oss och det är allvarligt läge. Vi tömmer tornet med rätt hög hastighet just, säger Torbjörn Johansson som ger en uppmaning till allmänheten.

– Var återhållsamma med vattnet, för det är redan lågt tryck. Det här gäller hela Eksjö tätort.

Någon tidsprognos när felet kan vara åtgärdat går inte att sia om.

– Vi har normalt sett en gubbe på nät och en på drift i tjänst under helgen men folk är på väg in och vi försöker samla in så många det går. Arbetet pågår för fullt.

Vid 16.30-tiden var läckan lokaliserad och åtgärdad.

– Den hade uppstått i grönområdet mellan polishuset och riksväg 32. Det är nog ganska vattensjukt där nu, säger Torbjörn Johansson.

Cirka ett dygns vattenförbrukning hann läcka ut. Att pumpa upp tryck i ledningar igen och fylla vattentornet med 2000 kubikmeter vatten tar sin tid.

– Jag vill fortsatt uppmana alla att vara försiktiga och sparsamma med vattnet, sa Torbjörn Johansson.

Han varnar också att vattnet kan vara missfärgat ett tag tills man har återställt nivåerna i systemet.

Orsaken till läckan är okänd, men det är mycket ovanligt att huvudledningen skadas på det här sättet, konstaterar VA-chefen.