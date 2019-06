Delary/Pjätteryds Markus Ahlqvist gjorde 1–0 i första halvlek borta mot Stockaryd/Rörviks IF i division 5 Småland sydvästra. I andra halvlek jobbade sig Stockaryd/Rörviks IF in i matchen, och kvitterade genom Johan Andersson. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Det var Stockaryd/Rörviks IF:s fjärde match i rad utan seger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Stockaryd/Rörviks IF på sjunde plats och Delary/Pjätteryd i serieledning.