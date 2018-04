Det var på Skurups folkhögskola som Ellen Andersson, Anton Forsberg, Hannes Jonsson och Sebastian Brydniak träffades, 2015. Då bildades Ellen Andersson Quartet. 2016 släppte de debutskivan I'll be seeing you, vilken belönades med Gyllene skivan för bästa svenska jazz-album.

Gruppen belönades förra året med Jazzkatten som Årets nykomling.

Hannes Jonsson, som spelar kontrabas i gruppen, kommer från Aneby. Han har även turnérat med Marcus och Martinus i deras kompband.

Lördagen den 25 augusti kommer kvartetten till Eksjö stadsfest.