Låten ”That´s when we all come falling down” handlar om flyktingkatastrofen i Syrien.

— Världen blöder och vi måste hjälpas åt för att göra den till en bättre plats, säger Maria som är SFI-lärare i Jönköping.

— Med mitt jobb ser jag vad krig för med sig och det här är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat.

— Om vi låter våra rädslor styra så kommer vi inte kunna hjälpa människor. Vi måste hjälpas åt för att världen ska bli en bättre plats, säger hon engagerat.

Låtens textförfattare och tonsättare är Mikael Kullén och Erik Anjou. Vill man höra låten finns den både på Itunes och Spotify.

Det var i Vetlanda som länsfinalen hölls och där Maria Hjelmqvist tog hem vinsten inför stor publik. Nu inväntar hon hoppfullt att få vara ett av åtta bidrag som gör upp i riksfinalen.

Får chansen

Om du vinner tävlingen kommer det förändra ditt liv?

— Då kan resan bara bli ännu större, ännu större möjligheter att få min musik spelad, svarar hon.

Maria Hjelmqvist känner att det är rätt tid just nu för att komma vidare med musiken. Mikael och Erik håller redan på att producera nya låtar som hon hoppas ska släppas för en publik framöver.

Hon växte upp i Malmbäck. Redan som fyra-, femåring stod hon på scenen i Klockargårdskyrkan.

— Det har varit en naturlig grej för mig ända sedan jag var liten. Det fanns alltid ett forum att sjunga i och utvecklas. Jag gjorde misstag, men det var alltid någon snäll tant framme och berömde oavsett om det var bra eller dåligt, berättar hon.

Det har gett henne modet att utvecklas, vilket avspeglas i valet av skolgång där musik varit en självklar del. På Brinellgymnasiets musiktillägg valde hon piano.

— Det var sent i livet, men jag upptäckte att jag ville sjunga också och jag övade som en tok på piano samtidigt.

Sång och piano funkar ihop menar hon.

Kanske bildar band

Maria Hjelmqvist säger att även om hon inte tar sig vidare i tävlingen finns lusten att jobba med musiken på allvar ändå där.

— Jag vill kasta mig ut, det känns som jag lever min dröm nu. Tidigare var jag inte bekväm med att armbåga mig fram. Det kändes svårt att marknadsföra mig. Däremot har jag alltid haft en stark nerv på scenen.

— Det är väl vårt jantesamhälle, vem är jag att göra det här?

Maria Hjelmqvist säger att hon gärna sätter ihop ett band. Med bakgrund i gospelkör känner hon många musiker.

Generna för musik har hon. Moster Britt Leandersson och morbror Bo Gunnarsson, båda Malmbäck, är ofta ute och spelar. Morfar Arne Gunnarsson är en annan släkting med musiköra.

Maria bor i dag i Hovslätt, Jönköping, tillsammans med sin make David.

— Han är föreståndare för Equmeniakyrkan och där finns också utrymme för musik.