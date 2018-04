Perspektiv och debatt ska vara levande och engagerande, men det kan vara svårt att sätta sig ner och författa en kärnfull insändare. Istället för att fatta pennan (tangentbordet) – fatta kameran (mobilen)!

I filmen nedan kan du enkelt se hur du gör en snabb och bra videoinsändare, och få den publicerad på Perspektiv.

När du har spelat in videon är det bara att du skickar in den till oss, antingen via Messenger (Facebook), Instagram, eller mail till redaktionen.

Vi ser fram emot att höra din röst på Perspektiv!