En eller flera personer hade tagit sig in i en villa i Tranås. Enligt anmälan hade inbrottet skett någon gång det senaste dygnet och någon eller några personer skulle ha tagit sig in i bostaden genom att bryta sig in.

Exakt vad som har tillgripits är oklart i nuläget, men bland annat smycken finns bland stöldgodset. Polisen har skrivit en anmälan om grov stöld och en brottsplatsundersökning kommer att genomföras under fredagen.