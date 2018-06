– Många kommuner tittar på vårt upplägg, gillar det vi gör och tycker att det är spännande. Sen tar de efter och gör på sitt eget sätt, säger Sören Carlsson.

Vad är det bästa med upplägget på Anebys idrottsskola, enligt dig?

– Jag tycker att hela konceptet är bra. Barnen får testa på ungefär 15 olika idrottsgrenar. Vi gör varje grej vid två olika tillfällen, sen byter vi aktivitet och testar nåt nytt, säger Sören Carlsson.

– Det innebär att deltagarna har chansen att hitta en idrott som de kanske aldrig hade kommit i kontakt med och prövat annars. En del av idrotterna är sådan sport som inte får så mycket uppmärksamhet annars, sådant som man bara ser på tv vart fjärde år när det är OS, fortsätter han.

Årets nyheter

Idrottsskolan, som går in på sitt sjätte år med nuvarande upplägg, är ett samarbete mellan Aneby kommun och ett 15-tal av kommunens föreningar. På programmet för 2018/2019 står allt från fotboll, bordtennis och gymnastik till parkour, vattengympa och fiske.

– Det är några ändringar i programmet jämfört med tidigare år. Studieförbundet vuxenskolan kommer in med dans och Aneby Muay Thai är tillbaka efter ett års paus. Luftgevärsskytte har försvunnit från programmet på grund av lokalbrist och även golfen utgår i år, säger Carlsson.

– Men vi har fått ihop ett bra och roligt program i år också, fortsätter han.

I år riktar sig Idrottsskolan till barn i Aneby kommun som är födda år 2010. Målsättningen med idrottsskolan är, förutom att låta barnen prova olika idrotter, att framhäva lekens och glädjens betydelse utan resultatjakt samt att främja gemenskapen. Under idrottsskolan tar man tillvara på årstidernas möjlighet till idrott under lekfulla former.

Pågår till maj

Anmälningstiden går ut den 1 augusti i år.

– Vi har tolv anmäld hittills, men vi har en del lediga platser än om någon vill vara med, säger Sören Carlsson.

Uppstarten hålls i Gula Villan den 27 augusti och avslutas med en familjetävling hos UV-scouterna, i maj nästa år.