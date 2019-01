Nomineringen till de tre finalisterna, Human Bridge, Fairphone och Begagnade vitvaror lyder:

“Utmärkelsen “Årets WEEE-initiativ” går till ett företag, organisation eller annan aktör, som genom en produkt, tjänst eller annat initiativ främjat en miljöriktig återanvändning eller återvinning av el-/elektronikprodukter."

Vad tror du om era chanser på galan?

– Man är ju alltid ödmjuk och säger att det viktigaste är att vi är nominerade, självklart skulle det vara kul att vinna. Men vi skulle inte se oss som en förlorare om vi inte vinner, säger Robert Bergman.

Robert fortsätter:

– Att ha hamnat bland de tre finalisterna är en ära bara det.

Human Bridge samlar in utrangerad sjukhusutrustning och ser till att denna kommer till användning i utsatta länder. Tekniker och personal med sjukvårdsbakgrund går igenom all utrustning som kommer in. Vid behov lagas och kompletteras utrustningen, som sedan funktionstestas, innan den på nytt får göra tjänst.

"Väldigt roligt"

På en rundtur i Human Bridges lokaler i Holsbybrunn kan man se mängder av utrustning såsom, Ekg-utrustningar, kuvöser, ultarljud, OP-bord, tandläkarenheter och ventelatorer.

– Det här är en utltraljudutrustning som precis kommit in och ska gås igenom innan den skickas ut till brukaren, säger teknikern Jörgen Münter.

Annons

Vad betyder det för er att vara nominerade?

– Det är väldigt roligt att få det erkännandet som det innebär. Det betyder att vi har större möjlighet att profilera oss och tala om att Human Bridge finns, säger Robert.

Det betyder väl att ni är bra på det ni gör?

– Det är såklart vår strävan och vår målsättning och vi får tacksamhet tillbaka från de vi gör insatser hos.

Omättliga behov

Robert förklarar att deras dröm är att kunna genomföra mera biståndsinsatser, behoven är omättliga och tillgång till utrustning och material i Sverige är väsentligt mycket större än vad Human Bridge förmår att samla in. Begränsningen är ekonomin.

– Nästa steg för oss är att jobba hårdare på att generera intäkter för att kunna genomföra mer insatser och samtidigt göra en bra insats för miljön.

Hur ska ni fira om ni vinner?

– Vi får äta lite tårta, berättar Robert.