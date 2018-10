"I ett helt annat land har vintern börjat komma och dagarna på stranden känns som 100 år sen när ett regn tar sig ned på insidan av kragen". Ja, textraderna från hitlåten "Tusen dagar härifrån" med Perssons Pack och Jacob Hellman känns plötsligt väldigt aktuella.

Nu rör vi oss mot årets mörkare dagar där det blir allt mer ont om soltimmar. Så hur gör man då för att skydda sig så att inte höstdepressionen kommer som ett brev på posten? Här kommer ett gäng handfasta tips som kan hjälpa:

1. Lev hälsosamt!

Enligt 1177 vårdguiden så är en hälsosam livsstil viktig för att bli av med lindriga besvär så som trötthet. Sajten rekommenderar en balanserad kost och fysisk träning så som löpning.

2. Ta vara på ljuset!

Under hösten och vintern så exponeras våra kroppar för markant färre soltimmar än under sommaren. Psykologiguiden rekommenderar att man ska vara ute så mycket man bara kan under de få ljustimmar som bjuds under höstsäsongen. Undvik även solglasögonen och färgade linser, då det är genom ögat vi tillgodogör oss ljuset som sen omvandlas till D-vitamin. Bonusinfo: Det spelar ingen roll om du tog tillvara på den soliga sommaren och var utomhus mycket. Det räcker inte för att skydda mot den brist på solljus som hösten innebär.

– Man kan bara ladda upp förråden till en viss gräns, sedan går det inte mer. Har man varit ute i solen mycket står man sig bättre än efter en dålig sommar. Men jag tror inte att skillnaden är så jättestor faktiskt, säger Johan Malm, överläkare i klinisk kemi vid Lunds Universitet till TT.

3. Undvik alkohol

Alkohol påverkar ditt välmående negativt och bör undvikas om man känner att man har fallenhet för höstdepressioner.

4. Res utomlands.

Om man har råd och om man har semesterveckor sparade så är det inte en dum idé att åka till någon solig strand mitt i vintern. Solljuset, värmen och avslappningen kan ge en längre energiboost för din kropp som gör att du kan härda ut några mörka veckor till.

5. Ät choklad!

Det kanske inte kan ge dig en långvarig lycka, och det krockar i sanning med rådet om en hälsosam livstid, men i små mängder vid valda tillfällen kan choklad ha en positiv effekt på humöret. Först och främst innehåller choklad både socker och koffein, som kan ge en temporär humörboost. I ett större perspektiv så kan choklad också bidra till en ökad seretonin-nivå, som kopplas till välbefinnande.

6 Sov ordentligt

Höstdepressioner kan arta sig i att man sover mer än vanligt men fortfarande inte känner sig utvilad. Försök att hitta bra sovvanor för just dig. Sömnbehoven är individuellt och därför kan man inte ge någon allmän rekommendation om hur mycket sömn som behövs. Bli dock inte stressad om du får en sömnlös natt. Dagen kan vara jobbig att ta sig förbi, men kroppen kan lätt återhämta sig om du sover gott dagen efter.

7. Sök behandling

Om inget av de ovanstående kurerna hjälper mot just din höstdepression så finns det alltid annan hjälp att få. Höstdepression kan behandlas med antidepressiva läkemedel och terapi. Är man inte suger på att äta piller så erbjuder vissa vårdplatser ljusterapi. Då får man sätta sig i ett rum med artificiellt ljus. Om ljusterapi ger någon effekt är ännu inte vetenskapligt färdigställt, men vissa människor känner att de känner skillnad av det.